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14:36, 7 января 2025Путешествия

В Казахстане изучат расшифровку черных ящиков разбившегося самолета AZAL

В Астане ждут материалы расшифровки черных ящиков разбившегося самолета AZAL
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Isa Tazhenbayev / Globallookpress.com

Министерство транспорта Казахстана ждет получения материалов расшифровки черных ящиков разбившегося в районе города Актау 25 декабря самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.

«В ближайшие дни ожидается прибытие в Астану членов комиссии по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными материалами бортовых самописцев (черных ящиков). По прибытию эксперты незамедлительно приступят к их изучению», — отметили в Минтрансе.

Специалисты ВВС Бразилии приступили к расшифровке черных ящиков потерпевшего крушение самолета 4 января. Тогда заявлялось, что полученные сведения будут переданы Управлению по расследованию авиационных происшествий Казахстана.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс БакуГрозный, потерпел крушение под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, погибли 38 из них.

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