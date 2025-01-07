В Казахстане изучат расшифровку черных ящиков разбившегося самолета AZAL

В Астане ждут материалы расшифровки черных ящиков разбившегося самолета AZAL

Министерство транспорта Казахстана ждет получения материалов расшифровки черных ящиков разбившегося в районе города Актау 25 декабря самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.

«В ближайшие дни ожидается прибытие в Астану членов комиссии по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными материалами бортовых самописцев (черных ящиков). По прибытию эксперты незамедлительно приступят к их изучению», — отметили в Минтрансе.

Специалисты ВВС Бразилии приступили к расшифровке черных ящиков потерпевшего крушение самолета 4 января. Тогда заявлялось, что полученные сведения будут переданы Управлению по расследованию авиационных происшествий Казахстана.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, погибли 38 из них.