В Турции оценили перспективы оккупации Дамаска Израилем

Yeni Şafak: Израиль может пойти на оккупацию Дамаска ради курдов

Израиль может пойти на оккупацию Дамаска ради поддержки курдов, что поможет не допустить расширения влияния Турции на территорию всей Сирии. Так журналисты издания Yeni Şafak оценили перспективы развития ситуации в стране.

«Израиль может оккупировать Дамаск, чтобы создать пространство для маневра для Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней "Сил народной самообороны" (СНС) путем отвлечения внимания Турции от них», — предположили журналисты.

Журналисты констатировали, что активное вмешательство Турции в вопросы формирования новой администрации Сирии нарушило планы Израиля и идет вразрез с его интересами, сконцентрированными на территории к востоку от Евфрата, которую как раз и занимают представители РПК и СНС. По мнению издания, поддержка Израилем этих организаций является частью стратегии «создания у южных границ Турции террористического пояса от Ирана до Средиземноморья».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал предотвратить распад Сирии. По словам политика, в истории переживающего смену власти государства началась новая эра.