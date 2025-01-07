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11:40, 7 января 2025Интернет и СМИ

В Турции оценили перспективы оккупации Дамаска Израилем

Yeni Şafak: Израиль может пойти на оккупацию Дамаска ради курдов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ammar Safarjalani / Globallookpress.com

Израиль может пойти на оккупацию Дамаска ради поддержки курдов, что поможет не допустить расширения влияния Турции на территорию всей Сирии. Так журналисты издания Yeni Şafak оценили перспективы развития ситуации в стране.

«Израиль может оккупировать Дамаск, чтобы создать пространство для маневра для Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней "Сил народной самообороны" (СНС) путем отвлечения внимания Турции от них», — предположили журналисты.

Журналисты констатировали, что активное вмешательство Турции в вопросы формирования новой администрации Сирии нарушило планы Израиля и идет вразрез с его интересами, сконцентрированными на территории к востоку от Евфрата, которую как раз и занимают представители РПК и СНС. По мнению издания, поддержка Израилем этих организаций является частью стратегии «создания у южных границ Турции террористического пояса от Ирана до Средиземноморья».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал предотвратить распад Сирии. По словам политика, в истории переживающего смену власти государства началась новая эра.

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