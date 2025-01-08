2024 год оказался рекордным по количеству турпоездок по России

Вице-премьер Чернышенко: 2024 год стал рекордным по количеству турпоездок по РФ

Россияне и иностранцы совершили 79,2 миллиона туристических поездок с января по ноябрь 2024 года по РФ. Это на 11 процентов больше, чем за аналогичный период 2023-го. Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, его цитирует пресс-служба правительства.

По его словам, ожидается, что по итогам года этот показатель составит около 92 миллионов поездок и станет рекордным за 23-летнюю историю наблюдений. Отмечается, что по абсолютным показателям внутреннего туризма лидируют Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Также наблюдается рост потока иностранных путешественников, в особенности гостей из Китая, которые приезжают на Дальний Восток. В Хабаровском крае количество таких туристов выросло на 204 процента, а в Амурской области — на 142, в Приморье — на 112.

Такой рост, по словам вице-премьера, приближает нас к выполнению поставленной президентом России Владимиром Путиным цели — к 2030 году достичь 5 процентов доли туризма в ВВП страны и 140 миллионов турпоездок.

Ранее Дмитрий Чернышенко высказал отношение к участию отечественных спортсменов в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Он назвал такое решение подвигом.