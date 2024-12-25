Чернышенко назвал участие российских спортсменов в турнирах в нейтральном статусе подвигом

Чернышенко: спортсмены из РФ совершают подвиг, выступая в нейтральном статусе

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко высказал отношение к участию отечественных спортсменов в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, их поступок нужно рассматривать как подвиг. «Необходимо поддерживать наших спортсменов, которые, даже если текущие условия не позволяют им использовать наш гимн и флаг, мы все прекрасно понимаем, что это наши спортсмены», — добавил Чернышенко.

Ранее отношение к российским атлетам, выступающим в нейтральном статусе, высказал министр спорта страны Михаил Дегтярев. «Мы их не осуждаем, они от гимна, герба не отказывались», — заявил он.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе.

