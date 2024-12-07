Министр спорта России раскрыл отношение к выступающим в нейтральном статусе атлетам

Детярев заявил, что не осуждает выступающих в нейтральном статусе россиян

Министр спорта России Михаил Дегтярев раскрыл отношение к выступающим в нейтральном статусе на международных соревнованиях представителям страны. Его слова приводит ТАСС.

Чиновник назвал происходящее болью для спортсменов. «Мы их не осуждаем, они от гимна, герба не отказывались. Мы как спортивные чиновники будем в юридическом и политическом ключе отстаивать их права, поддерживать», — заявил Дегтярев

Ранее сообщалось, что Дегтярев стал единственным кандидатом на должность президента Олимпийского комитета России (ОКР). Выборы состоятся 13 декабря.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе.