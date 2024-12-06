Министр спорта стал единственным кандидатом на должность президента ОКР

Министр спорта Дегтярев стал единственным кандидатом на должность президента ОКР

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев стал единственным кандидатом на должность президента Олимпийского комитета России (ОКР). Это следует из заявления, опубликованного на сайте организации.

Дегтярев был включен в список для избрания на должность Исполкомом ОКР. «Соответствующие обращения поступили от 33-х членов ОКР. Других кандидатур выдвинуто не было», — говорится в сообщении.

15 октября об уходе с поста главы ОКР объявил Станислав Поздняков. Он исполняет обязанности до досрочных выборов нового руководства. Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях занимал пост с 2018 года.

Дегтярев стал министром спорта России 14 мая. Ранее он занимал пост губернатора Хабаровского края.