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16:18, 6 декабря 2024Спорт

Министр спорта стал единственным кандидатом на должность президента ОКР

Министр спорта Дегтярев стал единственным кандидатом на должность президента ОКР
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев стал единственным кандидатом на должность президента Олимпийского комитета России (ОКР). Это следует из заявления, опубликованного на сайте организации.

Дегтярев был включен в список для избрания на должность Исполкомом ОКР. «Соответствующие обращения поступили от 33-х членов ОКР. Других кандидатур выдвинуто не было», — говорится в сообщении.

15 октября об уходе с поста главы ОКР объявил Станислав Поздняков. Он исполняет обязанности до досрочных выборов нового руководства. Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях занимал пост с 2018 года.

Дегтярев стал министром спорта России 14 мая. Ранее он занимал пост губернатора Хабаровского края.

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