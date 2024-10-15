Поздняков ушел в отставку с поста главы ОКР

Станислав Поздняков ушел в отставку с поста главы Олимпийского комитета России

Станислав Поздняков ушел в отставку с поста главы Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщается на сайте организации.

«Сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды», — отмечается в заявлении. Поздняков продолжит исполнять обязанности до досрочных выборов нового руководства ОКР. Заседание исполкома по этому вопросу запланировано на 7 ноября.

51-летний Поздняков занимал пост с 2018 года. В 2022-м он был переизбран на четырехлетний срок.

Поздняков — четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях. Также на его счету 10 золотых медалей чемпионатов мира и 13 побед на чемпионатах Европы.