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12:03, 15 октября 2024Спорт

Поздняков ушел в отставку с поста главы ОКР

Станислав Поздняков ушел в отставку с поста главы Олимпийского комитета России

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Станислав Поздняков ушел в отставку с поста главы Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщается на сайте организации.

«Сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды», — отмечается в заявлении. Поздняков продолжит исполнять обязанности до досрочных выборов нового руководства ОКР. Заседание исполкома по этому вопросу запланировано на 7 ноября.

51-летний Поздняков занимал пост с 2018 года. В 2022-м он был переизбран на четырехлетний срок.

Поздняков — четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях. Также на его счету 10 золотых медалей чемпионатов мира и 13 побед на чемпионатах Европы.

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