Дегтярева утвердили на должность министра спорта России

Госдума утвердила Михаила Дегтярева на должность министра спорта России

Государственная дума утвердила Михаила Дегтярева на должность министра спорта России. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Дегтярев ранее занимал пост губернатора Хабаровского края. На должность министра спорта также претендовали заместители экс-главы ведомства Олега Матыцина Одес Байсултанов и Азат Кадыров.

Матыцин проработал на посту с 2020 по 2024 год. О его грядущей смене стало известно 7 мая.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили россиянам участвовать в соревнованиях по рекомендации Международного олимпийского комитета. Позднее часть ограничений была снята, ряд спортсменов получил право принимать участие в турнирах в нейтральном статусе.