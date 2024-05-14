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16:45, 14 мая 2024Спорт

Дегтярева утвердили на должность министра спорта России

Госдума утвердила Михаила Дегтярева на должность министра спорта России
Михаил Дегтярёв

Михаил Дегтярёв. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Государственная дума утвердила Михаила Дегтярева на должность министра спорта России. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Дегтярев ранее занимал пост губернатора Хабаровского края. На должность министра спорта также претендовали заместители экс-главы ведомства Олега Матыцина Одес Байсултанов и Азат Кадыров.

Матыцин проработал на посту с 2020 по 2024 год. О его грядущей смене стало известно 7 мая.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили россиянам участвовать в соревнованиях по рекомендации Международного олимпийского комитета. Позднее часть ограничений была снята, ряд спортсменов получил право принимать участие в турнирах в нейтральном статусе.

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