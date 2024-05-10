Названы кандидаты на пост министра спорта России

РБК: Михаил Дегтярев претендует на пост министра спорта России

На должность министра спорта России претендует губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, а также заместители нынешнего главы ведомства Олега Матыцина Одес Байсултанов и Азат Кадыров. Кандидатов на пост назвал РБК.

Уточняется, что власти уже обсудили возможные кадровые перестановки. Дегтярев работал председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, Кадыров занимался развитием спорта в Татарстане, а Байсултанов был

заместителем полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.

О готовящейся смене Матыцина стало известно 7 мая. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства России.

Матыцин был назначен на пост министра спорта 21 января 2020 года. С февраля 2022-го многие российские спортсмены отстранены от международных турниров, а страна лишена права проводить крупные турниры.