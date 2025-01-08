Алабай сорвался с цепи и покусал россиянку за голову

В Амурской области алабай сорвался с цепи и покусал женщину за голову

В селе Поздеевка Амурской области сторожевой алабай сорвался с цепи и покусал женщину за голову. Об этом Управление ветеринарии региона сообщило в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, собака жила во дворе без вольера, сумела сорваться с привязи, открыть калитку и выбежать на улицу. В это время мимо дома проходила женщина. Испугавшись пса, она попыталась незаметно проскочить мимо него, но упала и сломала руку. После этого животное набросилось на жительницу и стало кусать.

Женщину с травмами доставили в больницу. Владельца алабая привлекли к административной ответственности, свою вину он признал. Ему назначили штраф десять тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе бешеная собака прорвалась на лекцию и покусала студентов.