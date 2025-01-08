Байден рассказал о похвале от Трампа

Байден заявил, что Трамп похвалил его за успехи в экономике

Президент США Джо Байден заявил, что победивший на выборах Дональд Трамп похвалил его успехи в экономике. Об этом он рассказал в интервью изданию USA Today.

По словам Байдена, республиканец очень лестно отозвался о его достижениях во время встречи о передаче власти. «Он говорил о том, что, по его мнению, я ухожу с хорошими результатами», — поделился американский лидер.

Ранее Трамп обвинил Байдена в попытках усложнить переход власти. Он пожаловался на «невиданные ранее судебные разбирательства» и «нелепые указы» действующего президента страны.