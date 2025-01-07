Трамп обвинил Байдена в усложнении процесса передачи власти

Трамп заявил, что Байден усложняет процесс передачи власти

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что уходящий американский лидер Джо Байден делает все возможное, чтобы усложнить переход власти. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

В частности, Трамп пожаловался на «невиданные ранее судебные разбирательства» и «нелепые указы» действующего главы Белого дома. Однако он заверил единомышленников, что данные документы вскоре будут отменены. «Мы снова станем нацией здравого смысла и силы», — пообещал Трамп.

6 января Конгресс США утвердил победу Дональда Трампа на выборах. Инаугурация запланирована на 20 января.

В ноябре прошлого года глава аппарата администрации президента США Джо Байдена Джефф Зиентс обсудил с командой республиканца Дональда Трампа предстоящую передачу власти. В ходе беседы он подтвердил намерение демократов провести упорядоченную передачу, а также подтвердил роль соглашений в начале мероприятий по данному вопросу.