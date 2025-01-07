Трамп обвинил Байдена в усложнении процесса передачи власти

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что уходящий американский лидер Джо Байден делает все возможное, чтобы усложнить переход власти. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
В частности, Трамп пожаловался на «невиданные ранее судебные разбирательства» и «нелепые указы» действующего главы Белого дома. Однако он заверил единомышленников, что данные документы вскоре будут отменены. «Мы снова станем нацией здравого смысла и силы», — пообещал Трамп.
6 января Конгресс США утвердил победу Дональда Трампа на выборах. Инаугурация запланирована на 20 января.
В ноябре прошлого года глава аппарата администрации президента США Джо Байдена Джефф Зиентс обсудил с командой республиканца Дональда Трампа предстоящую передачу власти. В ходе беседы он подтвердил намерение демократов провести упорядоченную передачу, а также подтвердил роль соглашений в начале мероприятий по данному вопросу.