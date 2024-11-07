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02:17, 7 ноября 2024Мир

Администрация Байдена связалась с командой Трампа для обсуждения передачи власти

CNN: глава администрации Байдена обсудил с командой Трампа передачу власти
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента США 2024
Джефф Зиентс

Джефф Зиентс . Фото: Chris Kleponis - CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Глава аппарата администрации президента США Джо Байдена Джефф Зиентс обсудил с командой победившего на президентских выборах республиканца Дональда Трампа предстоящую передачу власти. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Уточняется, что Зиентс связался с сопредседателями переходного комитета Трампа-Вэнса Говардом Лютником и Линдой Макмэхон. В ходе беседы он подтвердил намерение демократов провести упорядоченную передачу, а также подтвердил роль соглашений в начале мероприятий по данному вопросу.

Ранее кандидат на пост президента США от Демократической партии, вице-президент США Камала Харрис выступила перед своими сторонниками после поражения на выборах. Она рассказала, что поздравила Трампа с победой, а также пообещала ему мирную передачу власти.

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