Блинкен рассказал о целях Запада в отношении Грузии

Блинкен: у Запада общие цели в отношении отхода Грузии от демократии

США, Франция и другие страны Запада преследуют общие цели в отношении Грузии, чьи власти отдаляются от Европейского союза (ЕС) и отходят от принципов демократии. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро.

«Думаю, вы видите явное единство целей, когда речь идет о Соединенных Штатах, Франции и многих других странах, столкнувшихся с очень прискорбными действиями правительства Грузии. Мы ввели санкции против лидера партии "Грузинская мечта" [Бидзины] Иванишвили, а также против других членов правительства», — сказал он.

Блинкен добавил, что Париж и Вашингтон очень обеспокоены отходом Тбилиси от «демократических принципов» и от «чаяний подавляющего большинства жителей Грузии».

Ранее госсекретарь США сообщил, что будущая администрация президента США Дональда Трампа стремится обеспечить Киеву наилучшую сделку по урегулированию конфликта на Украине.