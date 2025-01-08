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21:03, 8 января 2025Мир

Более 40 процентов иммигрантов захотели уехать из одной страны

CBC: более 40 процентов прибывших в Канаду иммигрантов хотят уехать из страны
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: CHUTTERSNAP / Unsplash

Более 40 процентов недавно прибывших в Канаду иммигрантов хотели бы уехать из страны. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на данные опроса исследовательской компании Pollara Strategic Insights.

«Сорок два процента говорят, что подумали бы о том, чтобы уехать из Канады в другую страну, если бы у них был выбор», — утверждается в материале.

Кроме того, 14 процентов респондентов сообщили, что не могут найти работу. Четверо из пяти иммигрантов выразили мнение, что государство не готово к приему такого числа мигрантов, поскольку в нем отсутствует необходимая для их размещения инфраструктура и работа.

Ранее представители от Демократической партии из объединенного комитета по экономике Конгресса США предупредили, что массовая депортация нелегальных мигрантов, планируемая победившим на выборах президента США Дональдом Трампом, может привести к снижению роста экономики, аналогичному Великой депрессии.

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