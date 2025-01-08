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00:18, 8 января 2025Мир

Демократы отложили рассмотрение кандидата Трампа на пост директора Нацразведки США

Axios: демократы отложили рассмотрение кандидата на пост главы Нацразведки США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Тулси Габбард

Тулси Габбард. Фото: Jeenah Moon / Reuters

Демократы в Сенате Конгресса тянут с рассмотрением кандидатуры бывшего члена Палаты представителей Тулси Габбард на пост директора Нацразведки США. Об этом пишет Axios.

По данным издания, представители Демократической партии пытаются отложить рассмотрение кандидата, предложенного избранным президентом США Дональдом Трампом. Они перенесли слушания по вопросу об утверждении Габбард, которые должны были пройти в начале следующей недели.

Законодатели указали, что Габбард не предоставила все данные, которые необходимы для проведения проверок ее биографии.

Ранее The Washington Post писала, что аналитики и конгрессмены сочли пророссийской позицию кандидата на пост главы разведки Тулси Габбард.

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