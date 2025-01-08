Демократы отложили рассмотрение кандидата Трампа на пост директора Нацразведки США

Axios: демократы отложили рассмотрение кандидата на пост главы Нацразведки США

Демократы в Сенате Конгресса тянут с рассмотрением кандидатуры бывшего члена Палаты представителей Тулси Габбард на пост директора Нацразведки США. Об этом пишет Axios.

По данным издания, представители Демократической партии пытаются отложить рассмотрение кандидата, предложенного избранным президентом США Дональдом Трампом. Они перенесли слушания по вопросу об утверждении Габбард, которые должны были пройти в начале следующей недели.

Законодатели указали, что Габбард не предоставила все данные, которые необходимы для проведения проверок ее биографии.

Ранее The Washington Post писала, что аналитики и конгрессмены сочли пророссийской позицию кандидата на пост главы разведки Тулси Габбард.