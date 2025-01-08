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18:17, 8 января 2025Россия

Еще одну украинскую ракету уничтожили над Курской областью

Силы ПВО уничтожили еще одну украинскую ракету над Курской областью
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над Курской областью силы ПВО уничтожили еще одну украинскую ракету. Об этом сообщает Оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.

«Еще одна украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!» — отметили в публикации. Ранее, в 17:51 мск, в Курской области была объявлена ракетная опасность. Спустя семь минут ее отменили.

О сбитой ракете в регионе сообщали также в 16:00.

Ранее в России отреагировали на атаку беспилотников на Саратов и Энгельс. Атаку украинских беспилотников на российские города связали со слабостью Киева.

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