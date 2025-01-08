Еще одну украинскую ракету уничтожили над Курской областью

Силы ПВО уничтожили еще одну украинскую ракету над Курской областью

Над Курской областью силы ПВО уничтожили еще одну украинскую ракету. Об этом сообщает Оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.

«Еще одна украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!» — отметили в публикации. Ранее, в 17:51 мск, в Курской области была объявлена ракетная опасность. Спустя семь минут ее отменили.

О сбитой ракете в регионе сообщали также в 16:00.

Ранее в России отреагировали на атаку беспилотников на Саратов и Энгельс. Атаку украинских беспилотников на российские города связали со слабостью Киева.

