Еще одну украинскую ракету уничтожили над Курской областью

Над Курской областью силы ПВО уничтожили еще одну украинскую ракету. Об этом сообщает Оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.
«Еще одна украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!» — отметили в публикации. Ранее, в 17:51 мск, в Курской области была объявлена ракетная опасность. Спустя семь минут ее отменили.
О сбитой ракете в регионе сообщали также в 16:00.
Ранее в России отреагировали на атаку беспилотников на Саратов и Энгельс. Атаку украинских беспилотников на российские города связали со слабостью Киева.