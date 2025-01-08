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11:09, 8 января 2025Россия

В России отреагировали на атаку беспилотников по Саратову и Энгельсу

Сенатор Карасин назвал слабостью атаку беспилотников по Саратову и Энгельсу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Совет Федерации / Globallookpress.com

Атака украинскими беспилотниками по территории Саратова и Энгельса говорит о слабости Киева, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на удары по российским городам.

«Это военно-политические судороги режима [президента Украины Владимира] Зеленского. Это явный показатель слабости и неуверенности в своих силах, судороги режима. Мы должны к этому подходить именно так, и такие судороги, к сожалению, будут продолжаться еще какое-то время. Но надо сделать так, чтобы эти судороги по времени своего действия сократились», — сказал сенатор.

В ночь на 8 января Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке беспилотников, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. По его словам, никто не пострадал, однако обломками повреждено промышленное предприятие, там возник пожар.

По информации Минобороны, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 32 украинских дрона. 11 из них были уничтожены над территорией Саратовской области, по четыре — в Курской и Ростовской областях, по три — в небе над Белгородской и Брянской областями, еще один над Волгоградской областью. Также четыре дрона перехватили над акваторией Азовского моря.

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