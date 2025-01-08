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21:43, 8 января 2025Мир

Глава OpenAI ответил на обвинения в насилии над сестрой

Глава OpenAI Альтман отверг обвинения в насилии над сестрой
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Andrej Sokolow / dpa / Global Look Press

Глава стартапа OpenAI Сэм Альтман ответил на обвинения сестры Энн Альтман в сексуальном насилии. Он отверг эти обвинения, опубликовав заявление на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, семья долгое время оказывала Энн помощь, выплачивая за нее налоги и арендную плату, а также помогая в поиске работы. Альтман подчеркнул, что помогать родственникам с психологическими проблемами «невероятно сложно», при этом сестра продолжает требовать с семьи деньги.

«Все ее обвинения, включая обвинение в сексуальном насилии со стороны Сэма, когда она была ребенком, полностью ложны. Эта ситуация вызывает огромную боль в нашей семье», — указано в заявлении семьи создателя ChatGPT.

Ранее американская компания OpenAI задумалась о создании человекоподобного робота. В компании рассматривают две концепции человекоподобных роботов. Согласно первой, умная машина будет выполнять рутинные и монотонные операции, согласно второй — помогать человеку с делами по дому.

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