Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:51, 25 декабря 2024Наука и техника

Создатели ChatGPT задумались о разработке робота

The Information: OpenAI создаст робота-гуманоида
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Американская компания OpenAI задумалась о создании человекоподобного робота. Об этом сообщает издание The Information.

Создатели чат-бота ChatGPT обсудили внутри компании возможность разработки гуманоидного робота. Об этом журналистам рассказали два осведомленных источника внутри фирмы. Однако сроки возможного выпуска робота от OpenAI не раскрываются.

В материале отмечается, что в компании рассматривают две концепции человекоподобных роботов. Согласно первой, умная машина будет выполнять рутинные и монотонные операции, согласно второй — помогать человеку с делами по дому. Журналисты напомнили, что OpenAI инвестировала в несколько стартапов в сфере робототехники.

Так, в феврале компания Сэма Альтмана поддержала финансирование калифорнийской фирмы Figure, которая собрала 675 миллионов долларов. Их робот Figure 02 базируется на модели искусственного интеллекта от OpenAI. Также компания вложила средства в норвежский стартап 1X, который разработал двухколесного робота EVE.

Авторы издания отметили, что в OpenAI до 2021 года существовало подразделение, которое занималось робототехникой. Специалисты The Information считают, что сейчас компании будет проще приобрести занимающийся созданием роботов стартап, чем создавать свой продукт с нуля.

В октябре корпорация Tesla раскрыла детали своего робота Optimus. Руководитель компании Илон Маск рассказал, что гуманоиды будут способны убираться в доме, выгуливать собаку, играть с детьми и так далее. Стоимость робота составит 20-30 тысяч долларов, или около трех миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Направлявшийся в Россию пассажирский самолет разбился в аэропорту Казахстана. На борту было 67 человек

      Песков назвал полученный Украиной миллиард долларов украденным

      МИД России объяснил суть мирных предложений Путина по Украине

      В Кремле понадеялись на участие заболевшего коронавирусом Пашиняна в саммите ЕАЭС

      В российском регионе осудили троих мужчин на сроки до 12 лет за незаконное хранение оружия

      Лавров высказался о переменах по Украине после прихода Трампа

      Россиянкам назвали модную обувь на 2025 год

      Лавров предрек нелегкое урегулирование кризиса на Украине

      Роспотребнадзор сообщил о загрязнениях после разлива мазута в Краснодарском крае

      Еще одного участника обмана певицы Долиной задержали в Тольятти

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше