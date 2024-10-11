Tesla раскрыла стоимость роботов

Роботы-гуманоиды Tesla Optimus будут стоить до 30 тысяч долларов

Корпорация Tesla раскрыла детали своего робота Optimus. Об этом в компании отметили в ходе презентации «Мы, робот», доступной на YouTube.

По словам главы корпорации Илона Маска, в ближайшее время их роботы Tesla Optimus получат обновление, благодаря которому смогут выполнять различные сложные задачи. По словам Маска, гуманоиды будут способны убираться в доме, выгуливать собаку, играть с детьми и так далее.

Стоимость робота составит 20-30 тысяч долларов, или около 2,9 миллиона рублей. Илон Маск отметил, что человекоподобные роботы, скорее всего, будут даже дешевле автомобиля и их смогут приобрести все желающие. В июне в ходе собрания для инвесторов в Tesla заявили, что роботы будут стоить 10-20 тысяч долларов.

Маск назвал роботов Optimus самым масштабным продуктом в истории Tesla. По его мнению, с распространением роботов люди начнут жить в «эпохе изобилия».

Журналисты издания The Verge отметили, что после презентации роботы вышли к зрителям. Так, машины общались с людьми посредством жестов и предлагали им коктейли. Авторы медиа не смогли точно сказать, действовали ли роботы самостоятельно или ими управлял оператор.

В ходе презентации «Мы, робот» компания Tesla представила беспилотное такси и микроавтобус с автономным управлением. Новые электромобили не получат педалей и руля, они должны поступить в продажу в 2026 году.