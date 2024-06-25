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15:49, 25 июня 2024Наука и техника

Tesla назвала стоимость своих роботов-гуманоидов

Ubergizmo: робота Tesla Optimus оценили в 10-20 тысяч долларов

Кадр: Tesla / YouTube

Корпорация Tesla назвала цену роботов Optimus Gen 2. Об этом сообщает издание Ubergizmo.

В ходе собрания инвесторов руководители компании раскрыли, что стоимость производства робота Optimus Gen 2 составит 10 тысяч долларов. В Tesla заявили, что машина выйдет в продажу по ориентировочной цене 10-20 тысяч долларов, или около 0,8-1,7 миллиона рублей за образец.

По словам руководителя корпорации Илона Маска, чтобы удержать доступные цены, Tesla придется запустить массовое производство роботов. В первую очередь компания предложит пользователям взять гуманоида в аренду. Полноценные продажи Optimus Gen 2 начнутся в 2028-2030 годах.

Робот Tesla имеет вес 10 килограмм, манипуляторы с 11 степенями свободы, датчики и различные механизмы, роботизированные ноги. Также машины могут обучаться выполнению различных задач, полагаясь на искусственный интеллект (ИИ). Tesla будет использовать роботов на собственном производстве — по оценке руководителей корпорации, к 2030 году Optimus заменит около 60 процентов сотрудников на заводах.

В середине июня глава корпорации Tesla Илон Маск анонсировал появление тысяч роботов на производстве его корпорации. По словам Маска, Optimus будут задействовать в рутинных задачах и на опасном производстве.

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      Андрей Ставицкий
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