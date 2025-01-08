Вице-президент США Камала Харрис посетит Сингапур, Бахрейн и Германию

Вице-президент США Камала Харрис в период с 13 по 17 января посетит Сингапур, Бахрейн и Германию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Ожидается, что 15 января Харрис встретится с руководством Сингапура, а также побывает на военно-морской базе Чанги. 16 сентября она должна провести две встречи в столице Бахрейна Манаме и посетит подразделения Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) и Пятого флота американских ВМС.

Кроме того, 17 января политик проведет в Германии, где побывает на авиабазе Шпангдалем.

Ранее сообщалось, что отношения президента США Джо Байдена и его супруги Джилл с вице-президентом Камалой Харрис и ее мужем Дагом Эмоффом испортились после того, как победу на выборах одержал Дональд Трамп.