Ведущий координатор поставок оружия Украине в США ушла в отставку

Politico: координатор поставок оружия Украине в США Купер ушла в отставку

Ведущий координатор поставок оружия Украине, заместитель помощника министра обороны США Лора Купер ушла в отставку. Об этом сообщает издание Politico.

«Лора Купер, кадровый государственный служащий, которая возглавляла управление по России и Украине еще во времена первой администрации Трампа, ушла со своего поста сразу после Нового года», — отмечено в публикации.

Лора Купер работала в Пентагоне более 20 лет, и к настоящему времени у нее установились хорошие отношения с украинским руководством. По мнению авторов материала, ее отставка связана с беспокойством в ведомстве из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах, которая может изменить подход США к украинскому конфликту, а также с ожиданием резкого сокращения числа госслужащих.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп назвал конфликт на Украине «фиаско Джо Байдена». По его словам, именно действующий американский лидер допустил такое развитие событий.