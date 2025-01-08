Мадуро: в Венесуэле задержали наемников с Украины, готовивших теракты

В Венесуэле при подготовке террористических акций были задержаны семеро иностранных наемников, включая троих прибывших с Украины, заявил президент страны Николас Мадуро. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, двое из преступников из США, трое — приехали с Украины. Кроме того, два колумбийских киллера были захвачены в разных частях страны. «Они прибыли, чтобы совершить террористические акции», — подчеркнул глава государства.

Мадуро уточнил, что все задержанные — «высшего уровня, каких еще никогда не ловили в Венесуэле». По его словам, в ближайшее время они дадут признательные показания.

В августе Венесуэла выдала России колумбийцев, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).