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04:54, 8 января 2025Мир

В Венесуэле задержали наемников с Украины

Мадуро: в Венесуэле задержали наемников с Украины, готовивших теракты
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Венесуэле при подготовке террористических акций были задержаны семеро иностранных наемников, включая троих прибывших с Украины, заявил президент страны Николас Мадуро. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, двое из преступников из США, трое — приехали с Украины. Кроме того, два колумбийских киллера были захвачены в разных частях страны. «Они прибыли, чтобы совершить террористические акции», — подчеркнул глава государства.

Мадуро уточнил, что все задержанные — «высшего уровня, каких еще никогда не ловили в Венесуэле». По его словам, в ближайшее время они дадут признательные показания.

В августе Венесуэла выдала России колумбийцев, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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