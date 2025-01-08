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00:35, 8 января 2025Мир

Раскрыты подробности новой помощи США Киеву

Пентагон: союзники Киева утвердят потребности ВСУ в воздухе, на земле и на море
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Контактная группа по поддержке Украины на запланированной встрече 9 января утвердит военные потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воздухе, на земле и на море до 2027 года. Об этом сообщили в Пентагоне, передает ТАСС.

Руководители этих коалиций должны будут одобрить планы, в которых будут четко обозначены потребности и цели Украины в таких сферах, как авиация, бронетехника, артиллерия, разминирование, беспилотные летательные аппараты, интегрированная система противовоздушной и противоракетной обороны, информационные технологии и безопасность на море до 2027 года.

Отмечается, что указанные дорожные карты необходимы для обеспечения планирования и поддержки Киева со стороны его доноров.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине стал результатом «фиаско» действующего американского лидера Джо Байдена. Трамп подчеркнул, что конфликт не произошел бы, будь при власти «президент, который знал, что делает».

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