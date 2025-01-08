Появились подробности нападения на дворец президента Чада

Al Arabiya: нападение на дворец президента в Чаде совершили боевики Боко Харам

Вооруженное нападение на президентский дворец в столице Чада Нджамене совершили боевики «Боко Харам» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Al Arabiya.

Утверждается, что президент Чада находился во дворце во время нападения. Один из источников отметил, что атаку террористов удалось отразить, и ситуация находится под контролем.

О нападении вооруженных людей на президентский дворец в столице Чада стало известно в среду, 8 января. Атака произошла в 20:45 по местному времени, подробной информации о погибших и раненых не поступало.