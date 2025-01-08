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23:27, 8 января 2025Мир

Появились подробности нападения на дворец президента Чада

Al Arabiya: нападение на дворец президента в Чаде совершили боевики Боко Харам
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Xinhua / Global Look Press

Вооруженное нападение на президентский дворец в столице Чада Нджамене совершили боевики «Боко Харам» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Al Arabiya.

Утверждается, что президент Чада находился во дворце во время нападения. Один из источников отметил, что атаку террористов удалось отразить, и ситуация находится под контролем.

О нападении вооруженных людей на президентский дворец в столице Чада стало известно в среду, 8 января. Атака произошла в 20:45 по местному времени, подробной информации о погибших и раненых не поступало.

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