Стало известно о нападении вооруженных людей на президентский дворец в столице Чада

AFP: вооруженные люди напали на президентский дворец в Нджамене

Президентский дворец в столице Чада подвергся нападению. Об этом сообщает AFP со ссылкой на службу безопасности страны.

По данным агентства, группа неизвестных вооруженных людей атаковала резиденцию главы государства в Нджамене в среду, 8 января, около 20:45 по местному времени. Отмечается, что в центре города видна военная техника, все дороги у президентского дворца перекрыты.

Официальных комментариев от властей страны пока не поступало.

В ноябре власти Чада объявили о прекращении действия оборонного соглашения с Францией.