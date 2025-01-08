Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:18, 8 января 2025Мир

Стало известно о нападении вооруженных людей на президентский дворец в столице Чада

AFP: вооруженные люди напали на президентский дворец в Нджамене
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mahamat Ramadane / Reuters

Президентский дворец в столице Чада подвергся нападению. Об этом сообщает AFP со ссылкой на службу безопасности страны.

По данным агентства, группа неизвестных вооруженных людей атаковала резиденцию главы государства в Нджамене в среду, 8 января, около 20:45 по местному времени. Отмечается, что в центре города видна военная техника, все дороги у президентского дворца перекрыты.

Официальных комментариев от властей страны пока не поступало.

В ноябре власти Чада объявили о прекращении действия оборонного соглашения с Францией.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Тигран Кеосаян оказался в коме после клинической смерти

      Ученый предрек мощные вспышки на Солнце в 2025 году

      В России началась самая короткая рабочая неделя

      В США заявили о праве Зеленского определять условия завершения конфликта

      На Украине задержали командира роты обученной во Франции бригады ВСУ

      Трамп отказался исключить попытку захвата Гренландии силой

      В команде Трампа заявили о нежелании уступать Путину

      Премьер Гренландии обсудил заявления Трампа с королем Дании

      Спецпосланник Трампа по Украине назвал самую большую ошибку Байдена

      Дания допустила независимость Гренландии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше