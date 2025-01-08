Стало известно о нападении вооруженных людей на президентский дворец в столице Чада

Президентский дворец в столице Чада подвергся нападению. Об этом сообщает AFP со ссылкой на службу безопасности страны.
По данным агентства, группа неизвестных вооруженных людей атаковала резиденцию главы государства в Нджамене в среду, 8 января, около 20:45 по местному времени. Отмечается, что в центре города видна военная техника, все дороги у президентского дворца перекрыты.
Официальных комментариев от властей страны пока не поступало.
В ноябре власти Чада объявили о прекращении действия оборонного соглашения с Францией.