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06:57, 29 ноября 2024Мир

Власти Чада объявили о прекращении оборонного соглашения с Францией

AFP: Чад объявляет о прекращении действия оборонного соглашения с Францией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Власти Чада объявили о прекращении действия оборонного соглашения с Францией. Об этом проинформировало агентство France-Presse (AFP), ссылаясь на заявление главы МИД африканской страны.

«Правительство Республики Чад информирует общественность о решении расторгнуть соглашение о сотрудничестве в области обороны с Французской Республикой», — сказано в статье.

В апреле власти Чада направили Соединенным Штатам письмо. В нем власти уведомили о намерении разорвать военное соглашение. В письме было указано, что все американские войска должны покинуть военную базу в Нджамене. Позже Пентагон объявил о выводе части американского контингента с чадской территории, назвав принятую меру временным шагом.

О намерении США вывести основную часть войск из Нигера и Чада стало известно в конце апреля. Отмечалось, что в Нигере находятся 1 тысяча американских военнослужащих, а в Чаде — 100.

В июне в столице Чада Нджамене загорелся крупнейший склад боеприпасов. Как рассказал министр иностранных дел Республики Абдраман Куламалла, пожар спровоцировал серию мини-взрывов.

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