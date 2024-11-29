Власти Чада объявили о прекращении оборонного соглашения с Францией

AFP: Чад объявляет о прекращении действия оборонного соглашения с Францией

Власти Чада объявили о прекращении действия оборонного соглашения с Францией. Об этом проинформировало агентство France-Presse (AFP), ссылаясь на заявление главы МИД африканской страны.

«Правительство Республики Чад информирует общественность о решении расторгнуть соглашение о сотрудничестве в области обороны с Французской Республикой», — сказано в статье.

В апреле власти Чада направили Соединенным Штатам письмо. В нем власти уведомили о намерении разорвать военное соглашение. В письме было указано, что все американские войска должны покинуть военную базу в Нджамене. Позже Пентагон объявил о выводе части американского контингента с чадской территории, назвав принятую меру временным шагом.

О намерении США вывести основную часть войск из Нигера и Чада стало известно в конце апреля. Отмечалось, что в Нигере находятся 1 тысяча американских военнослужащих, а в Чаде — 100.

В июне в столице Чада Нджамене загорелся крупнейший склад боеприпасов. Как рассказал министр иностранных дел Республики Абдраман Куламалла, пожар спровоцировал серию мини-взрывов.