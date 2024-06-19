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05:39, 19 июня 2024Мир

Крупнейший склад боеприпасов загорелся в столице Чада

В Нджамене загорелся крупнейший в Чаде склад боеприпасов

Фото: Ralph Tedy Erol / Reuters

В столице Чада Нджамене загорелся крупнейший склад боеприпасов. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что возгорание произошло вечером 18 июня. Как рассказал министр иностранных дел Республики Абдраман Куламалла, пожар спровоцировал серию мини-взрывов. По словам местных жителей, их разбудили громкие взрывы. «Наш дом сотрясался, как будто кто-то стрелял в нас», — заявил Мустафа Адум Махамат.

Отмечается, что взрывы более чем через полтора часа после первых звуков. На данный момент известно о нескольких пострадавших.

7 октября 2020 года в Рязанской области на территории бывшей воинской части произошел пожар и начали взрываться боеприпасы на складе. Было эвакуировано свыше 2,3 тысячи человек. 13 человек пострадали. На территории склада находилось 75 тысяч тонн боеприпасов. В январе 2024 года Рязанский гарнизонный военный суд дал условный срок бывшему командиру воинской части Алексею Кожевникову, проходившему по данному делу.

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      Марина Совина
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