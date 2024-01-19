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09:00, 19 января 2024Силовые структуры

Бывший командир получил условный срок за пожар на складе боеприпасов под Рязанью

Суд дал условный срок экс-командиру за взрывы на складе боеприпасов под Рязанью
СюжетПожар в Рязани

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Рязанский гарнизонный военный суд дал условный срок Алексею Кожевникову — бывшему командиру воинской части, расположенной рядом с поселком Желтухино в Рязанской области, который проходил по уголовному делу о пожаре и взрывам на складе боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина получил четыре года лишения свободы условно. Он признан виновным по статье 293 УК РФ («Халатность»). Суд лишил его права занимать должности в органах госвласти и в Вооруженных силах России сроком на один год.

7 октября 2020 года в Рязанской области на территории бывшей воинской части произошел пожар и начали взрываться боеприпасы на складе. Было эвакуировано свыше 2,3 тысячи человек. 13 человек пострадали. На территории склада находилось 75 тысяч тонн боеприпасов.

Бывшему командиру воинской части сначала вменялось злоупотребление должностными полномочиями, но позже обвинение переквалифицировали на халатность. Судебный процесс над ним начался в апреле 2022 года в закрытом режиме. Военная прокуратура Западного военного округа настаивала на реальном сроке для офицера.

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      Любовь Ширижик
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