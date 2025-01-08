Пожар в престижном районе Лос-Анджелеса связали с Украиной

Банкир Лефевр связал пожар в Лос-Анджелесе с поддержкой Украины

Непрекращающийся пожар в Лос-Анджелесе в США может быть связан с поддержкой Украины, считает инвестиционный банкир и писатель Джон Лефевр. Он напомнил на своей странице в соцсети X, что пожарный департамент города передал Киеву «лишнее оборудование» в 2022 году.

Мощный пожар в престижном районе Пасифик Палисейдс вспыхнул утром 7 января. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи. В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение, на дорогах образовались пробки. Из-за стихии тысячи человек были эвакуированы. Двое лишились жизни.

Ранее стало известно, что дом вице-президента США Камалы Харрис в Лос-Анджелесе попал в зону эвакуации населения из-за лесного пожара. По соседству с ней проживают голливудские звезды Бен Аффлек, Том Хэнкс, Гвинет Пэлтроу.