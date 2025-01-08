Раскрыт гонорар Анжелики Варум

Shot: Анжелика Варум готова выступить на корпоративе за 4 миллиона рублей

Стоимость выступления группы российской певицы Анжелики Варум на частном мероприятии составляет четыре миллиона рублей или 40 тысяч долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, артистка начала активно брать заказы на корпоративы в 2025 году. Одним из главных условий исполнительницы является приватность. Так, все съемки на мероприятиях без согласования с менеджером Варум запрещены. «В райдере прописано, что в связи с COVID-19 артистка не снимается с посторонними», — говорится в сообщении.

Передвигаться певица готова на автомобиле бизнес-класса, не старше 2010 года выпуска. Отмечается, что в гостиничном номере артистки не должно быть ковролина, пуховых одеял и «посторонних запахов». В гримерке артистка хочет видеть четыре бутылки с водой и коньяк, добавляет канал.

Ранее сообщалось, что певец Валерий Леонтьев возвращается на большую сцену и собирается в мировое турне в 2025 году.