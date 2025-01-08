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10:13, 8 января 2025Культура

Раскрыт гонорар Анжелики Варум

Shot: Анжелика Варум готова выступить на корпоративе за 4 миллиона рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Стоимость выступления группы российской певицы Анжелики Варум на частном мероприятии составляет четыре миллиона рублей или 40 тысяч долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, артистка начала активно брать заказы на корпоративы в 2025 году. Одним из главных условий исполнительницы является приватность. Так, все съемки на мероприятиях без согласования с менеджером Варум запрещены. «В райдере прописано, что в связи с COVID-19 артистка не снимается с посторонними», — говорится в сообщении.

Передвигаться певица готова на автомобиле бизнес-класса, не старше 2010 года выпуска. Отмечается, что в гостиничном номере артистки не должно быть ковролина, пуховых одеял и «посторонних запахов». В гримерке артистка хочет видеть четыре бутылки с водой и коньяк, добавляет канал.

Ранее сообщалось, что певец Валерий Леонтьев возвращается на большую сцену и собирается в мировое турне в 2025 году.

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