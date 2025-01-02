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14:40, 2 января 2025Культура

Стало известно о планах Валерия Леонтьева на мировое турне в 2025 году

Mash: Валерий Леонтьев собирается в мировое турне в 2025 году
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Валерий Леонтьев возвращается на большую сцену и собирается в мировое турне в 2025 году. О планах певца стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным канала, выступления Леонтьева планируются как минимум в восьми странах, якобы уже есть предварительные договоренности.

Решение певец принял после новогоднего выступления в Дубае на Big Art Festival, где гонорар составил 180 тысяч долларов. Команда якобы смогла убедить Леонтьева, что спрос на его выступления в мире есть. Сейчас судьба тура находится на этапе подготовки.

19 марта 2024 года, на свой 75-летний юбилей, Валерий Леонтьев сообщил о завершении карьеры после 52 лет на сцене. Директор певца Борис Чигирев заявил, что решение завершить карьеру связано с высокой планкой Леонтьева, который не хочет участвовать в низкопробных шоу.

Летом Леонтьев приехал в Москву из США и выступил на юбилее композитора и продюсера Игоря Крутого. Продюсер и шоумен Сергей Дворцов объяснил решение певца выступить в России хорошими гонорарами. При этом сам исполнитель заявлял, что решил вернуться на сцену только один раз ради дня рождения друга.

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