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03:49, 8 января 2025Мир

Раскрыты подробности похорон бывшего вождя французских правых

BFMTV: Жан-Мари Ле Пена похоронят в родном городе 11 января
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press / Thierry Breton

Основателя партии «Национальный фронт» и бывшего вождя французских правых Жан-Мари Ле Пена похоронят в родном городе Ла-Трините-сюр-Мер на западе Франции. Об этом сообщил телеканалу BFMTV бывший советник дочери политика Марин Ле Пен по связям с общественностью Арно Стефан.

«Там будет только семья», — заявил он, добавив, что сначала может быть организована религиозная церемония в одном из парижских храмов, однако пока никаких договоренностей на этот счет нет.

Жана-Мари Ле Пена не стало в возрасте 96 лет. В апреле 2024 года стало известно, что Ле Пена поместили под опеку из-за ухудшения состояния здоровья. С тех пор интересы политика представляли три его дочери, в том числе глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

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