Умер бывший вождь французских правых

Le Monde: Жана-Мари Ле Пена не стало в возрасте 96 лет

Бывшего главы правой французской партии «Национальный фронт» Жана-Мари Ле Пена не стало в возрасте 96 лет. Об этом сообщило издание Le Monde со ссылкой на семью политика.

В апреле 2024 года стало известно, что Ле Пена поместили под опеку из-за ухудшения состояния здоровья. С тех пор интересы политика представляли три его дочери, в том числе глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

За год до этого, Ле Пен попал в больницу в тяжелом состоянии, которое, по мнению врачей, было вызвано сердечной недостаточностью. В 2022 году, политик пережил легкую форму инсульта.

В конце лета 2015 года Ле Пена исключили из партии «Национальный фронт». Причиной этого стали провокационные заявления политика о событиях Второй мировой войны.