Режим ЧС введут в российском регионе после атаки БПЛА

Губернатор Бусаргин: режим ЧС будет введен в Энгельсе из-за пожара после атаки

В связи с увеличением площади возгорания на промышленном предприятии, которое подверглось атаке БПЛА, в Энгельсе Саратовской области будет введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил глава российского региона Роман Бусаргин в Telegram.

Губернатор отметил, что на протяжении дня в Энгельсе в районе возгорания специалисты управления Роспотребнадзора берут пробы воздуха. Превышения загрязняющих веществ не зафиксировано.

Также он сообщил, что двоих сотрудников пожарной службы МЧС спасти не удалось, еще один специалист госпитализирован. «Министру здравоохранения поручено держать оказание медицинской помощи на особом контроле», — отметил Бусаргин.

В ночь на 8 января Энгельс и Саратов подверглись атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Повреждение получило одно из промышленных предприятий. Всего над территорией России сбили 32 украинских дрона.