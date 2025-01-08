В Энгельсе развернули оперштаб после атаки беспилотников

На территории предприятия в Энгельсе развернули оперштаб после атаки БПЛА

На территории предприятия в Энгельсе, где произошло возгорание из-за атаки беспилотников, развернут оперативный штаб. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram.

Он добавил, что обсудил со специалистами ситуацию и план ликвидации последствий атаки. «На предприятии работают специалисты МЧС, областной службы спасения и другие профильные службы», — заключил Бусаргин.

В ночь на 8 января Энгельс и Саратов подверглись атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Повреждение получило одно из промышленных предприятий. Всего над территорией России сбили 32 украинских дрона.