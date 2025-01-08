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20:45, 8 января 2025Россия

Россиянин спас провалившуюся под лед трехлетнюю девочку

В Нижнем Новгороде прохожий спас трехлетнюю девочку, провалившуюся под лед в Оке
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Нижнем Новгороде прохожий спас трехлетнюю девочку, которая провалилась под лед, катаясь с горки. Об этом сообщает в Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

Инцидент произошел утром 8 января. Ребенок выбежал на хрупкий лед реки Оки в Автозаводском районе российского города и упал в ледяную воду. На помощь подоспел случайный очевидец и спас девочку. На место вызвали скорую помощь. В медицинской помощи пострадавшая не нуждалась.

Ранее сообщалось, что шесть снегоходов провалились под лед неподалеку от турбазы в Прионежском районе Карелии. «Все спасены. Одиннадцать человек оперативно были доставлены на берег к турбазе», — говорится в сообщении. Отмечается, что никто не получил тяжелых травм.

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