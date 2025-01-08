Россиянин спас провалившуюся под лед трехлетнюю девочку

В Нижнем Новгороде прохожий спас трехлетнюю девочку, провалившуюся под лед в Оке

В Нижнем Новгороде прохожий спас трехлетнюю девочку, которая провалилась под лед, катаясь с горки. Об этом сообщает в Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

Инцидент произошел утром 8 января. Ребенок выбежал на хрупкий лед реки Оки в Автозаводском районе российского города и упал в ледяную воду. На помощь подоспел случайный очевидец и спас девочку. На место вызвали скорую помощь. В медицинской помощи пострадавшая не нуждалась.

Ранее сообщалось, что шесть снегоходов провалились под лед неподалеку от турбазы в Прионежском районе Карелии. «Все спасены. Одиннадцать человек оперативно были доставлены на берег к турбазе», — говорится в сообщении. Отмечается, что никто не получил тяжелых травм.