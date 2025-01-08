Российская молодежь отказалась от водки и назвала ее напитком старперов

«МК»: современная молодежь отказалась от водки в пользу легкого алкоголя

Россияне, в особенности молодежь, стали меньше употреблять крепкий алкоголь, отдавая предпочтение легкому. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

Источник отмечает, что за 2006–2019 годы доля пьющей молодежи сократилась в 2,3 раза. Молодые люди чаще выбирают спорт и здоровый образ жизни вместо алкоголя. Водка же в глазах молодежи воспринимается с предубеждением из-за ее репутации, представители поколения зуммеров назвали ее «напитком старперов».

Ранее нарколог, доктор медицинских наук Юрий Сиволап назвал шесть признаков алкогольной зависимости.

