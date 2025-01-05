Названы шесть признаков алкогольной зависимости

Нарколог Сиповал: бесконтрольное потребление алкоголя говорит о зависимости

Бесконтрольное потребление алкоголя является ключевым критерием развития у человека зависимости. Шесть признаков, указывающих на наличие проблем со спиртными напитками, в разговоре с «Лентой.ру» назвал профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН, психиатр и нарколог, доктор медицинских наук Юрий Сиволап.

По его словам, у некоторых людей запой может начаться уже после рюмки водки, бокала вина или кружки пива. «Человек намерен выпить немного, но стоит небольшому количеству этанола попасть в его организм, он вынужден продолжать пить, а остановиться бывает не в его силах», — сказал Сиволап.

Одним из первых признаков алкоголизма нарколог назвал непреодолимое желание выпить. Кроме того, о зависимости говорит наличие синдрома отмены, который выражается в ухудшении самочувствия при прекращении приема или резком снижении дозы этилового спирта и любого другого наркотического вещества, включая героин и никотин.

Другой пункт — когда, несмотря на возможность возникновения негативных последствий, человек продолжает употреблять алкоголь. Влечение к спиртному становится настолько сильным, что он не в силах ему противостоять. Юрий Сиволап доктор медицинских наук, профессор РУДН

На проблемы также указывает возникшая к алкоголю толерантность, когда для достижения опьянения требуется большая доза алкоголя. «Если раньше человек пьянел от ста граммов водки, то сейчас требуется сто пятьдесят или двести граммов», — пояснил психиатр.

Последним признаком алкоголизма Сиволап выделил невозможность отдыхать другим способом, кроме как потребляя спиртные напитки.

Ранее психиатр-нарколог Руслан Исаев в беседе с «Лентой.ру» заявил, что безопасных доз пива не существует. По его словам, риски для здоровья наступают с первой же каплей любого алкогольного напитка. Врач считает, что из-за глубокого проникновения пива в культуру у людей стирается грань между развитием классического алкоголизма и расслаблением. Он подчеркнул, что зависимость от этого спиртного напитка формируется также, как и от других. Кроме того, в пиве много женского гормона эстрогена, который нарушает гормональный баланс мужчины, предупредил медик.