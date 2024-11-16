Нарколог высказался о «безопасных» дозах пива

Нарколог Исаев развеял миф о «безопасной» дозе пива

Вопреки распространенным мифам, не существует безопасных доз пива, заявил в разговоре с «Лентой.ру» врач психиатр-нарколог, руководитель наркологической клиники Руслан Исаев. Он объяснил, что риски для здоровья наступают с первой же каплей любого алкогольного напитка.

«Общество относится к употреблению пива спокойнее, чем к другим видам алкоголя. У людей стирается грань между развитием классического алкоголизма и "расслаблением", потому что пиво проникло глубоко в культуру, — объяснил врач. — При этом зависимость от него формируется абсолютно так же, как и от любого другого алкогольного напитка».

Пиво, добавил Исаев, может быть крайне вредным и из-за содержания в нем женского гормона эстрогена, нарушающего гормональный баланс мужчины. К другим негативным последствиям употребления этого напитка врач отнес нарушение обмена веществ, патологии внутренних органов, ожирение, бесплодие.

«Многие годы высчитывались "безопасные" дозы алкоголя. Например, недавно для абсолютно здорового взрослого человека безобидной считалась дозировка 150 миллилитров водки в неделю или 1,2 литра пива для мужчин, 75 миллилитров водки и 600 миллилитров пива — для женщин. Но в последних исследованиях ВОЗ приходит к выводу: безопасного для здоровья уровня употребления алкоголя не существует», — подчеркнул нарколог.

Врач заключил, что даже минимальные дозы алкоголя несут потенциальный риск здоровью, а сообщения о «безопасных» дозах алкоголя не более чем миф.

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