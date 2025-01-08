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23:06, 8 января 2025Культура

Сестра баскетболиста Тиммы заявила об отсутствии обещанных от Седоковой денег

Сестра Тиммы: обещанные от Седоковой деньги на похороны так и не поступили
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы не получила обещанные от певицы Анны Седоковой деньги. Об этом сообщила сестра спортсмена Лелде Жандецка в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Она отметила, что исполнительница предложила взять на себя расходы на похороны, однако деньги до сих пор не поступили. «Кроме того, в этом году Анна уже связалась с банком в США и заявила, что является законным администратором счетов моего брата», — рассказала сестра баскетболиста, пообещав позднее раскрыть подробности.

Тимма был найден мертвым в Москве 17 февраля. По имеющейся информации, причиной смерти спортсмена стало самоубийство. Похороны спортсмена прошли 27 декабря в Риге. Седокова на церемонии прощания отсутствовала.

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