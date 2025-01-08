Фицо заявил о планах на встрече по газу в Бельгии пробудить ЕК «от сладкого сна»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на переговорах в Бельгии по ситуации с остановкой Украиной транзита газа планирует сделать все, чтобы пробудить Европейскую комиссию (ЕК) «от сладкого сна». Такое обещание он сделал в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он отметил, что поездка в Брюссель на встречу с комиссаром по энергетике состоится 9 января. Фицо подчеркнул, что из-за решения Киева сложилась «серьезная проблема», которая оценивается на уровне десятков миллиардов евро.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что из-за прекращения транзита российского газа через Украину цены на топливо в Европе выросли на 20 процентов. По его словам, причиной стало «искусственное сокращение количества природного газа блокированием определенных транспортных маршрутов».

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года.