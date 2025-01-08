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23:56, 8 января 2025Мир

Спецпосланник Трампа по Украине назвал самую большую ошибку Байдена

Келлог назвал главной ошибкой Байдена его отказ от переговоров с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Главная ошибка президента США Джо Байдена — отказ от переговоров с главой России Владимиром Путиным. Об этом заявил спецпредставитель избранного президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью Fox News.

Он отметил, что Трамп намерен действовать иначе, поскольку понимает, что для достижения результата необходим диалог. «Президент разговаривает как с противниками, так и с союзниками, и он знает, что это непросто, но на самом деле он знает, что нужно разговаривать с людьми», — подчеркнул Келлог.

Он полагает, что новая администрация способна создать условия для переговоров Трампа с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению спецпосланника, они смогут прийти к решению «в ближайшей перспективе».

В том же интервью Келлог заявил, что Трамп не намерен идти на уступки Путину в вопросе конфликта на Украине. Он указал, что избранный президент пытается спасти Украину на справедливых и честных условиях.

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