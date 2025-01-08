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23:44, 8 января 2025Мир

Спецпосланник Трампа по Украине заявил о его желании завершить конфликт «как можно скорее»

Келлог заявил, что Трамп хочет завершить конфликт на Украине как можно скорее
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

Спецпосланник избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что политик хочет завершить конфликт «как можно скорее». Келлог рассказал об этом в интервью телеканалу Fox News.

«Думаю, он [Трамп] сможет сделать это в ближайшей перспективе. Я действительно очень верю в его способность добиться такого положения, когда эта война действительно закончится», — высказался он.

По его словам, окончание украинского конфликта важно для национальной безопасности США, Европы и всего мира.

Ранее Келлог заявил, что Трамп хочет устойчивого и безопасного мира между Россией и Украиной. Однако он отказался озвучивать детали плана по урегулированию кризиса.

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