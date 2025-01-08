Спецпосланник Трампа по Украине заявил о его желании завершить конфликт «как можно скорее»

Спецпосланник избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что политик хочет завершить конфликт «как можно скорее». Келлог рассказал об этом в интервью телеканалу Fox News.
«Думаю, он [Трамп] сможет сделать это в ближайшей перспективе. Я действительно очень верю в его способность добиться такого положения, когда эта война действительно закончится», — высказался он.
По его словам, окончание украинского конфликта важно для национальной безопасности США, Европы и всего мира.
Ранее Келлог заявил, что Трамп хочет устойчивого и безопасного мира между Россией и Украиной. Однако он отказался озвучивать детали плана по урегулированию кризиса.