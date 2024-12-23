Спецпосланник Трампа описал его видение мира между Россией и Украиной

Келлог: Трамп хочет устойчивого и справедливого мира между Россией и Украиной

Назначенный избранным американским президентом Дональдом Трампом спецпосланник США по Украине Кит Келлог рассказал, что будущий хозяин Белого дома желает устойчивого и справедливого мира между Москвой и Киевом. Об этом он заявил в эфире Fox Business.

«Он хочет мира, который будет справедливым, который будет устойчивым, который будет безопасным», — подчеркнул Келлог.

Он отказался озвучивать детали плана по урегулированию конфликта на Украине, указав на то, что у Трампа имеются свои мысли на этот счет и он раскроет их сам, когда для этого придет время.

Ранее стало известно, что опубликованный в открытом доступе план Келлога исключает на 10 лет принятие Украины в НАТО и включает в себя снятие санкций против России. Келлог также подчеркнул, что продолжающийся украинский кризис является «предотвратимой трагедией», отчасти вызванной «некомпетентностью президента США Джо Байдена как мирового лидера».