Сотни работников подали к McDonald’s иск о домогательствах

Более 700 работников в Британии подали к McDonald’s иск о домогательствах

Более 700 бывших и текущих сотрудников McDonald's в Великобритании присоединились к иску против сети ресторанов быстрого питания и заявили о домогательствах на рабочем месте. Об этом сообщила юридическая фирма Leigh Day.

По данным компании, сотни клиентов в возрасте 19 лет и моложе, трудившихся в McDonald's, обратились в юридическую фирму. Они попросили подать судебный иск от их имени. Сотрудники рассказали, что во время работы подвергались дискриминации и домогательствам. Кроме того, они заявили, что якобы «стали жертвами проявлений гомофобии и расизма».

«На данный момент в исках фигурируют более 450 ресторанов McDonald's», — говорится в сообщении. Юридическая компания будет добиваться компенсации для клиентов.

Ранее сообщалось, что в McDonald’s отказались от равенства и инклюзивности сотрудников.