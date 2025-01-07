В McDonald’s отказались от равенства и инклюзивности сотрудников

WSJ: в McDonald’s отказались от «показателей разнообразия» для сотрудников

В сети ресторанов быстрого питания McDonald’s отказались от «показателей разнообразия» для своих сотрудников и поставщиков. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Так, в компании отметили, что они не будут ставить новые цели по равенству и инклюзивности, но продолжат сообщать данные, касающиеся разнообразия в своих рядах. Кроме того, представители McDonald’s подчеркнули, что они добились прогресса с тех пор, как решили увязать зарплату руководителей с увеличением доли женщин и представителей расовых меньшинств на руководящих должностях к 2025 году.

По данным источника, McDonald’s — последняя крупная пищевая компания, которая пересмотрела свою политику разнообразия, равенства и инклюзивности. Ранее это уже сделали Walmart, Food Motor, Tractor Supply и другие.

В октябре потребители подали коллективный судебный иск против McDonald's. Пострадавшие заявили, что испытали множество симптомов, связанных с кишечной палочкой, обнаруженной в бургерах.