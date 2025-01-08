В Турции пропала россиянка

РЕН ТВ: в последний раз пропавшую в Турции россиянку видели у консульства РФ

Гражданка Российской Федерации пропала на территории Турции. О ситуации стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Поиски 23-летней Лауры Писаренко ведет брат — соотечественница перестала выходить на связь с родными еще до новогодних праздников, 30 декабря. По словам родственников, в последний раз ее видели у российского консульства в Стамбуле. Девушка была одета в синюю шляпу, коричневую куртку и черные брюки.

Догадки насчет местоположения россиянки есть, однако, как заверяет брат пропавшей, продвинуться в поисках мешают бюрократические проволочки. «Турция требует подтверждение родства, некую справку от посольства. Однако в посольстве говорят, что они такие справки не выдают», — поделился мужчина. По одной из версий, девушку могли поместить в депортационный центр.

В октябре печально завершились поиски другой россиянки, пропавшей без вести в Турции. 57-летняя женщина вышла из дома и исчезла. Спустя неделю ее тело обнаружили в ореховой роще.